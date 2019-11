Helsana-Arzneimittelreport / Qualitätsprobleme bei Medikamentenverschreibungen

Zürich (ots) - Die Medikamentenkosten in der Schweiz beliefen sich 2018 auf rundCHF 7.6 Milliarden. Seit 2010 sind die Kosten um 46 Prozent gestiegen, wobei dieHälfte des Anstiegs auf Immunsuppressiva und Krebsmedikamente entfiel. GrossesEinsparpotential birgt vor allem der Einsatz sogenannter Biosimilars(Nachahmerpräparate). Eine weitere Erkenntnis des diesjährigenArzneimittelreports von Helsana ist, dass weitere Anstrengungen für einensachgerechteren Umgang mit Antibiotika im ambulanten Bereich notwendig sind.Der neuste Helsana-Arzneimittelreport zeigt: Die Medikamentenkosten zu Lastender Grundversicherung erreichen einen neuen Höchststand und belaufen sich 2018auf CHF 7.6 Milliarden. Die Kosten für Medikamente stiegen seit 2010 um 46Prozent. Demgegenüber sind die Gesamtkosten für das Gesundheitswesen deutlichweniger stark gestiegen - laut dem Bundesamt für Statistik um 26.7 Prozent. Dieneuerliche Zunahme fiel jedoch im Vergleich zu den Vorjahren dank derPreisüberprüfungen durch das Bundesamt für Gesundheit sowie auslaufender Patenteeiniger Originalpräparate geringer aus. Wiederum bildeten Immunsuppressiva dieteuerste Medikamentengruppe, jedoch dicht gefolgt von den Krebsmedikamenten.2018 kamen insgesamt 22 neue Wirkstoffe auf den Markt, vornehmlich in diesenbeiden Medikamentengruppen. Grosses Einsparpotential besteht bei denNachahmerpräparaten von biologisch hergestellten Arzneimitteln, den sogenanntenBiosimilars. Allerdings verschreiben Schweizer Ärzte nach wie vor überwiegendOriginale. Es braucht verbindlichere Vorgaben für die Ärzteschaft, damit sie diegünstigeren Alternativen verschreiben. Andernfalls bleibt ein enormesEinsparpotential im Schweizer Gesundheitssystem ungenutzt.Saisonale Schwankungen und kantonale Unterschiede bei AntibiotikaverschreibungenWeltweit ist eine Zunahme von Infektionen mit antibiotika-resistenten Bakterienfestzustellen. Die Schweiz bildet keine Ausnahme. Der Arzneimittelreportuntersucht die Antibiotikaverschreibungen im ambulanten Bereich im Zeitraum von2012 bis 2018. Rund 20 Prozent der Bevölkerung bezieht jährlich mindestens einAntibiotikum. Auffällig ist, dass mehrheitlich Breitspektrum-Antibiotikaanstelle von spezifisch wirksamen Mitteln verschrieben werden. Diese Entwicklunggeht einher mit einem tiefen Anteil von Labortests (18%) für die Erreger- undResistenztestung im Vorfeld einer Verschreibung. Dabei könnten Labortests füreinen sachgerechten Umgang mit Antibiotika hilfreich sein. SaisonaleSchwankungen in der Verschreibung von Antibiotika deuten darauf hin, dassvirusbedingte Erkrankungen, wie beispielsweise Atemwegserkrankungen,fälschlicherweise mit Antibiotika behandelt werden. Ferner werden Antibiotika inder Schweiz regional sehr unterschiedlich angewendet. Die Sensibilität für densorgsamen Umgang mit Antibiotika ist nicht überall gleichermassen vorhanden.Analyse von Interaktionen ortet Potenzial bei MedikationsqualitätWerden bestimmte Arzneimittel miteinander kombiniert, wie etwa bestimmteBlutverdünner und Magensäurehemmer, kann es zu negativen Wechselwirkungenzwischen den Wirkstoffen kommen. Dies kann zu Wirkverlust oder unerwünschten,ernsthaften Nebenwirkungen führen. Die Analyse zehn ausgewählterArzneimittelkombinationen ortet bei der Medikationsqualität grossesVerbesserungspotential. Dabei zeigte sich, dass die Problematik derArzneimittelinteraktionen keine reine Schnittstellenproblematik in derBehandlungskette ist, da die interagierenden Arzneimittel zu einem grossen Teildurch denselben Leistungserbringer verordnet oder abgegeben werden.Lesen Sie mehr unter: www.helsana.ch/arzneimittelreportHelsana - engagiert für das LebenDie Helsana-Gruppe engagiert sich als vertrauenswürdige Schweizer Kranken- undUnfallversicherung für die Gesundheit und Vorsorge von Privaten und Unternehmen.Das Unternehmen ist eine nicht börsenkotierte Aktiengesellschaft und als Holdingorganisiert. Helsana beschäftigt schweizweit über 3000 Mitarbeitende und nimmtmit einem Prämienvolumen von über sechs Milliarden Franken im SchweizerVersicherungsmarkt eine führende Position ein.Helsana schützt über 1,9 Millionen Menschen gegen die finanziellen Folgen vonKrankheit, Unfall, Mutterschaft und Pflegebedürftigkeit im Alter. Mit einembreiten Angebot in den Bereichen Grund-, Zusatz- und Unfallversicherungengagiert sich Helsana für das Leben jedes Einzelnen.Für 44 400 Firmen und Verbände mit insgesamt 710 000 Versicherten entwickeltHelsana Versicherungslösungen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgenkrankheits- oder unfallbedingter Absenzen.Pressekontakt:Kontakt:Helsana-MedienstelleTelefon +41 58 340 12 12media.relations@helsana.chWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122708/4447826OTS: Helsana GruppeOriginal-Content von: Helsana Gruppe, übermittelt durch news aktuell