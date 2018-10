Help: Nothilfe für die Erdbebenopfer in Indonesien / Schnelle Hilfe für die Überlebenden durch lokale Partner (FOTO)

Bonn (ots) -Die Unterstützung der Überlebenden von Erdbeben und Tsunami aufder indonesischen Insel Sulawesi läuft auf Hochtouren, doch dielokalen Ressourcen sind knapp und weitere Hilfe wird dringendbenötigt - eine logistische Herausforderung für alle humanitärenOrganisationen vor Ort. Help - Hilfe zur Selbsthilfe konzentriertsich zunächst auf die Verteilung von Nahrungsmitteln und sauberemTrinkwasser sowie Hygienepaketen mit Seife, Handtüchern und Windelnfür Familien. Dabei arbeiten wir eng mit erfahrenenPartnerorganisationen auf Sulawesi zusammen.Help verfolgt bei seinen Nothilfemaßnahmen bewusst den Ansatz derlokalen Hilfe. Der erste Impuls ist es, erfahrene Mitarbeiter undMitarbeiterinnen ins Krisengebiet zu senden, damit entsprechendeNothilfemaßnahmen koordiniert werden können. Dies erfordert jedochZeit, benötigt eine vorherige, umfassende Bewertung der aktuellenLage und beansprucht lokale Ressourcen wie Nahrungsmittel undTrinkwasser zu einem Zeitpunkt, an dem genau dies am dringendstenbenötigt wird. "Wenn wir mit lokalen Partnern vor Ortzusammenarbeiten, können wir den Menschen schnell und effektivhelfen, schonen Ressourcen und können Transportkapazitäten vollausschöpfen", sagt Simone Walter, Nothilfekoordinatorin bei Help. Mitdem partnerschaftlichen Ansatz setzt Help die Ziele der"Charta4Change" um. "Das heißt, wir haben uns dem Prinzipverpflichtet, lokale Kompetenzen zu stärken und auszubauen. DiesenGrundsatz verfolgen wir auch während unserer Nothilfemaßnahmen inIndonesien. Das ist Hilfe, die direkt ankommt und wirkt", betontKarin Settele, Geschäftsführerin bei Help.Um noch mehr Menschen mit Sofort- und Überlebenshilfe unterstützenzu können, ist Help auf Spenden angewiesen.Help ist Mitglied im Bündnis Aktion Deutschland Hilft, demZusammenschluss renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die imKatastrophenfall gemeinsam schnelle Hilfe leisten. "Help" und "AktionDeutschland Hilft" bitten um Spenden für die Opfer von Erdbeben undTsunami in Indonesien:Help - Hilfe zur SelbsthilfeStichwort: Tsunami IndonesienIBAN: DE47 3708 0040 0240 0030 00Commerzbank KölnAktion Deutschland HilftStichwort: Erdbeben Tsunami IndonesienIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30Bank für SozialwirtschaftAchtung Redaktionen: Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oderHintergrundgespräch zum partnerschaftlichen Soforthilfe-Ansatz undden aktuellen Hilfsmaßnahmen mit unserer Geschäftsführerin KarinSettele oder Nothilfekoordinatorin Simone Walter. Sie erreichen unsunter 0172 2559668 oder per Email (kaltschmitt@help-ev.de) fürInterviewtermine.Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. ist seit 1981 weltweit imEinsatz für Menschen in Not, unabhängig von Herkunft oderWeltanschauung. Bei Katastrophen leisten wir effektive Soforthilfe.Nach unserem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe bekämpfen wir Armutund Hunger nachhaltig und schaffen so die Basis für einemenschenwürdige Zukunft.Pressekontakt:Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Bianca KaltschmittLeiterin KommunikationReuterstr. 15953113 BonnFon: 0228 91529-11Mobil: 0172 - 2559668E-Mail: kaltschmitt@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell