Frankfurt am Main (ots) - Die Jury des Helmut SchmidtJournalistenpreises hat aus 272 Einreichungen die drei Preisträger2019 ermittelt. Der Preis wird seit 1996 jährlich von der INGDeutschland vergeben und ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert.1. Preis: Grand Theft EuropeDen ersten Platz vergibt die Jury dem CORRECTIV-RechercheteamMarta Orosz, Christian Salewski und Oliver Schröm für die "GrandTheft Europe"-Story. Anhand des Karrierepfades eines Teenagers, deres vom Handyhändler zum Multimillionär schaffte, wird anschaulichbeschrieben, wie Karussellbetrug funktioniert und warum die deutschePolitik bei seiner Bekämpfung versagt. Umsatzsteuerkarusselleverursachen laut CORRRECTIV in Deutschland einen jährlichen Schadenvon geschätzt 5 Milliarden bis 14 Milliarden Euro und für dieEuropäische Union nach Schätzungen der EU-Kommission insgesamt 50Milliarden Euro. CORRECTIV koordinierte eine europaweite Recherchevon 63 Journalisten aus 30 Ländern.2. Preis: Blackbox SchufaJournalisten des SPIEGEL und des Bayerischen Rundfunks haben dieDaten aus Schufa-Auskünften von über 2.000 Verbraucherinnen undVerbrauchern ausgewertet. Für die Recherche und "BlackboxSchufa"-Berichterstattung verleiht die Jury den zweiten Preis anKatharina Adami, Uli Köppen, Oliver Schnuck, Robert Schöffel, JosefStreule und Maximilian Zierer vom BR sowie Christina Elmer, AlexanderKruse, Marcel Pauly, Philipp Seibt und Patrick Stotz vom SPIEGEL. Ineiner crossmedialen Serie wird erläutert, wie sich die Arbeit vonAuskunfteien auf das Leben von Verbraucherinnen und Verbrauchernauswirkt und welche Folge falsche oder unzureichende Daten imScoring-Verfahren haben können.3. Preis: Ein Kartell gegen die SteuerzahlerDie Exklusivrecherche zur deutschen LKW-Maut von ZEIT, ZEIT Onlineund dem ARD-Magazin "Panorama" (NDR) deckte auf, dass derMautbetreiber Toll Collect dem deutschen Staat hunderte MillionenEuro zu viel in Rechnung stellte. Die Gemeinschaftsarbeit vonJohannes Edelhoff, Götz Hamann, Karsten Polke-Majewski, FelixRohrbeck und Christian Salewski wird von der Jury mit dem drittenPreis prämiert.Erstmals drei NachwuchspreiseNachwuchspreis-Nominierte sind dieses Jahr Nikolas Golsch (RadioBremen/Bremen Zwei: "Unser Boden - Lebensgrundlage alsSpekulationsobjekt?", Redaktion: Bernd Klose), Anne Kliem (test:"Einmal sauber und legal, bitte") sowie das MDR-Volontär-Team JohanneBischoff, Sabine Cygan, Jana Münkel und Wiebke Schindler (MDRExakt/Fakt: "Verdeckt unter Datenhändlern", Redaktion: ChristianBergmann). Die Jury vergibt dieses Jahr erstmals drei Preise, die wieder Hauptpreis mit 15.000, 10.000 und 5.000 Euro dotiert sind. DiePlatzierung der Nominierten wird im Rahmen der Preisverleihungbekannt gegeben.Preisverleihung am 7. November in FrankfurtDie Preisverleihung zum 24. Helmut Schmidt Journalistenpreisfindet am Donnerstag, 7. November im Palais Frankfurt statt. Jurorendes Helmut Schmidt Journalistenpreises sind Hans Leyendecker(Süddeutsche Zeitung), Hermann-Josef Tenhagen (finanztip), Dr. UweVorkötter (HORIZONT), Dr. Frank-B. Werner (Finanzen Verlag), ClaudiaPörings (ZDF), Claudia Schick (Hessischer Rundfunk), Heinz-RogerDohms (finanz-szene.de) und Ulric Papendick (KölnerJournalistenschule). Ulrich Wickert, Gründungsmitglied und seit 2014Jury-Vorsitzender, hat sein Amt nach 22 Jahren niedergelegt.Informationen zum Preis unter www.helmutschmidtjournalistenpreis.de.Über die ING in DeutschlandMehr als 9 Mio. Kunden vertrauen der ING in Deutschland. Damit istsie die Bank mit den drittmeisten Kunden hierzulande. DieKerngeschäftsfelder im Retail Banking sind Baufinanzierungen,Girokonten, Spargelder, Verbraucherkredite und dasWertpapiergeschäft. Das Institut ist jeden Tag 24 Stunden für seineKunden erreichbar. Im Segment Wholesale Banking ist dasUnternehmenskundengeschäft der Bank zusammengefasst. Zu den Kundengehören große, international operierende Unternehmen. Für die INGarbeiten an den Standorten Frankfurt (Hauptstandort), Hannover,Nürnberg und Wien rund 4.000 Mitarbeiter.Medienkontakt:ING DeutschlandMax-Valentin LöbigLeiter Externe KommunikationTel.: 069 / 27 222 66807E-Mail: max-valentin.loebig@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell