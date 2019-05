"Helmut Berger, meine Mutter und ich": 3sat zeigt Dokumentarfilm zum 75. Geburtstag des Schauspielers (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 25. Mai 2019, 20.15 UhrErstausstrahlungWas macht eigentlich Helmut Berger? Diese Frage stellt sich eineresolute Dame aus Niedersachsen und reaktiviert die Diva ausÖsterreich. 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Helmut Berger, meineMutter und ich" von Valesca Peters am Samstag, 25. Mai 2019, 20.15Uhr, zum 75. Geburtstag des österreichischen Schauspielers. ImAnschluss um 21.35 Uhr folgt Luchino Viscontis "Gewalt undLeidenschaft" aus dem Jahr 1974 mit Helmut Berger an der Seite vonBurt Lancaster.Nach dem Tod seines Förderers und Liebhabers Luchino Visconti 1976bürgt der Name Berger für Skandale, Drogen- und Alkoholexzesse.Endstation ist 2013 das "Dschungelcamp". Doch dann nimmt sich eineresolute Niedersächsin, die Mutter der Filmemacherin, Herrn Bergeran. Die einstige Bewunderin lädt den alten Mann in ihr Reethaus imkleinen Dorf Nordsehl ein. Über einige Monate gibt sie ihm Halt,verhängt ein Alkoholverbot und lässt ihn medizinisch betreuen.Bergers Genesung geht Hand in Hand mit dem Filmporträt über ihn, fürdas ihn Valesca Peters mit der Kamera begleitet.Als "schönster Mann der Welt" war er der erste Pin-up-Boy in einerZeit, als Männer das noch nicht sein durften: Helmut Berger stand fürEleganz, Nonchalance und Dekadenz. Doch er kann auch anders sein: Inder warmherzigen Atmosphäre der Familie fühlt Berger sich sichtlichwohl und öffnet sich. Er erzählt von seiner Salzburger Herkunft undseinem Leben auf Ischia. Und auch wenn das Idyll am Ende im Streitzerbricht, Helmut Berger ist im öffentlichen Leben zurück und bekommt2018 ein Engagement an der Freien Volksbühne in Berlin. Unter derRegie von Albert Serra spielt der Österreicher einen dekadentenfranzösischen Baron zur Zeit von Ludwig XIV. Noch einmal "all lightson me", wie er zufrieden kommentiert.Valesca Peters verschränkt in ihrem Dokumentarfilm die Ebenen ausStar-Allüren, Kult- und Kunstfigur und wirklichem Leben. Im Anschlussum 21.35 Uhr folgt Luchino Viscontis Film "Gewalt und Leidenschaft",ein eindringliches Kammerspiel mit Helmut Berger, Silvana Mangano undBurt Lancaster.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/helmutberger"Helmut Berger, meine Mutter und ich" als Video-Stream sowie einInterview mit der Filmemacherin: https://ly.zdf.de/Hiv/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell