Helmerich & Payne: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Kurs der Aktie Helmerich & Payne steht am 02.10.2018, 14:29 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 70,1 USD. Der Titel wird der Branche "Öl- und Gasbohrungen" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Helmerich & Payne auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Helmerich & Payne-Aktie hat einen Wert von 11,06. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (38,5). Entgegen dem RSI7 ist Helmerich & Payne hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Helmerich & Payne.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Helmerich & Payne-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 11 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Helmerich & Payne vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (65,5 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -6,54 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 70,08 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Helmerich & Payne eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Helmerich & Payne damit 1,71 Prozent unter dem Durchschnitt (44,56 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Oil, Gas & Coal" beträgt 44,56 Prozent. Helmerich & Payne liegt aktuell 1,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".