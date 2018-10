Helmerich & Payne: Lohnt sich die Aufruhr?

Am 04.10.2018, 18:17 Uhr notiert die Aktie Helmerich & Payne an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 71,14 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Öl- und Gasbohrungen".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Helmerich & Payne-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 66,39 USD. Der letzte Schlusskurs (71,61 USD) weicht somit +7,86 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (64,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,66 Prozent), somit erhält die Helmerich & Payne-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Helmerich & Payne-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Helmerich & Payne aktuell 3,97. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,07 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal". Helmerich & Payne bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 17 Analystenbewertungen für die Helmerich & Payne-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 11 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Helmerich & Payne-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Helmerich & Payne vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 65,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -8,53 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (71,61 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Helmerich & Payne somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.