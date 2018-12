Helmerich & Payne: Kaufen, verkaufen oder halten?

Helmerich & Payne, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl- und Gasbohrungen", notiert aktuell (Stand 16:56 Uhr) mit 53,25 USD sehr deutlich im Minus (-12.34 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Helmerich & Payne haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Helmerich & Payne erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 17 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 9 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (71,69 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 18,03 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 60,74 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Helmerich & Payne erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Helmerich & Payne mit einem Wert von 35,81 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Oil, Gas & Coal" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 76,55 , womit sich ein Abstand von 53 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 4,5 % ist Helmerich & Payne im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oil, Gas & Coal (5,08 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,58 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.