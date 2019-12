Helmerich & Payne: Ist das wirklich wahr?

Per 21.12.2019, 12:58 Uhr wird für die Aktie Helmerich & Payne am Heimatmarkt New York der Kurs von 44.15 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl- und Gasbohrungen".

Helmerich & Payne haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Helmerich & Payne erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 18 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 11 "Buy"-, 3 "Hold"- und 4 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 2 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (52,35 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 18,43 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 44,2 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Helmerich & Payne erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 6,98 Prozent und liegt damit 1,73 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen, 5,25). Die Helmerich & Payne-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die Helmerich & Payne-Aktie ein "Buy"-Rating.