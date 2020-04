Helma Eigenheimbau: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Helma Eigenheimbau":

Für die Aktie Helma Eigenheimbau aus dem Segment "Wohnungsbau" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 19.04.2020, 02:00 Uhr, ein Kurs von 34.33 EUR geführt.

Unsere Analysten haben Helma Eigenheimbau nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Helma Eigenheimbau investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,83 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 16,86 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Helma Eigenheimbau damit 3,61 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -0,87 Prozent. Helma Eigenheimbau liegt aktuell 7,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Helma Eigenheimbau liegt bei einem Wert von 8,36. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 68,17) unter dem Durschschnitt (ca. 88 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Helma Eigenheimbau damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.