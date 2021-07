Hellofresh will mit neuer Produktionsstätte rund 1500 Arbeitsplätze schaffen

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

BARLEBEN (dpa-AFX) - Mit einem neuen Standort nahe Magdeburg will der Kochboxenversender Hellofresh seine Produktionskapazität erweitern und rund 1500 Arbeitsplätze schaffen.



Der Betrieb starte voraussichtlich im vierten Quartal 2022, teilte das Unternehmen am Montag in Berlin mit. Der Spatenstich sei bereits Mitte Mai erfolgt. Der Standort in Barleben ergänzt den Angaben zufolge die bisherige Fabrik in Verden an der Aller, in der seit 2016 Produkte für Deutschland und Österreich hergestellt werden. Geplant sind 35 000 Quadratmeter Produktions-, Lager- und Bürofläche an dem Standort in der Nähe des Autobahnkreuzes Magdeburg./csd/DP/ngu