Hellofresh-Aktie: Das schadet dem Image!

Die Hellofresh-Aktie war heute Vormittag mit rund drei Prozent im Minus. Damit konnte der Titel des Kochboxenversenders seinen Aufwärtstrend der letzten Tage nicht mehr fortsetzen. Gab es schlechte Nachrichten?

Eine Tochter meldet Insolvenz an

Ja, die gab es, und zwar beantragte das Tochterunternehmen Hellofresh Go Insolvenz. In einer E-Mail wurden Partnerunternehmen darüber informiert. Ob und wie es mit Hellofresh Go weitergeht, liegt nun



