Hellofresh-Aktie: Nicht mehr so frisch?

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Nach einem fulminanten Börsenjahr 2020, in dem sich der Kurs der Hellofresh-Aktie mehr als verdreifachte, verlief das vergangene Jahr eher mau für den Kochboxenversender. Unter dem Strich stand 2021 ein Kursplus von sechs Prozent. Der Start ins neue Börsenjahr glückte hingegen gar nicht. In den ersten Handelstagen 2022 verlor die Hellofresh-Aktie rund 15 Prozent an Wert. Ein schlechtes Omen für das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung