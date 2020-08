Hellofresh Aktie: Jetzt eine ABC Korrektur?

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Hellofresh Aktie: Die Bullen haben es geschafft den Aktienkurs nach dem kleinen Absturz im Juli zu stabilisieren. Der Anteilschein bewegt sich seitdem an der Unterkante des Aufwärtstrends entlang. Zudem wird er von der 38-Tagelinie getragen. Doch am gestrigen Handelstag kam es erneut zu einem ersten scharfen Rücksetzer. Bricht jetzt noch die Trendlinie, dann wird eine zweite Abwärtswelle in Größe der Ersten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung