Hellofresh-Aktie: Bricht wieder die Sonne durch?

Die Hellofresh-Aktie ist wieder im Aufwind. In den beiden letzten Wochen konnte die Aktie des Kochboxenlieferanten um über 20 Prozent zulegen. Alleine heute Vormittag war die Hellofresh-Aktie mit über fünf Prozent im Plus. Für Aktionäre trotzdem nur ein schwacher Trost angesichts der Tatsache, dass die Aktie seit ihrem Allzeithoch im November 2021 über 50 Prozent an Wert verloren hat. Was steckt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



