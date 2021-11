Hello Pal verzeichnet Rekord-Quartalsumsatz

Quelle: IRW Press

4. November 2021. Vancouver, British Columbia: Hello Pal International Inc. („Hello Pal“ oder das „Unternehmen“) (CSE:HP Frankfurt:27H OTC:HLLPF), ein Anbieter von schnell wachsenden internationalen Livestreaming-, Sprachlern- und sozialen Kryptowährungsplattformen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Zwischenabschluss und den entsprechenden Lagebericht (Management Discussion and Analysis, „MD&A“) für den Zeitraum zum 31. August 2021 auf SEDAR unter www.sedar.com ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung