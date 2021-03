Hello Inc.: Das von der Ant-Group untersützte Startup beantragt US-Börsengang!

Der von der Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE:BABA) und der Ant Group unterstützte chinesische Bike-Sharing-Riese Hello Inc. hat privat einen US-Börsengang beantragt, berichtet Bloomberg. Das Start-up hat sich mit Investmentbanken zusammengetan, darunter China International Capital Corp, Credit Suisse Group AG (NYSE:CS), und Morgan Stanley (NYSE: MS). Über den Umfang und die Bewertung des Börsengangs hat das Unternehmen noch nicht entschieden. Berichten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



