Hello-Fresh-Chef dämpft Erwartungen an Börsengang

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende des Kochbox-Dienstes Hello Fresh, Dominik Richter, hat die Erwartungen an einen Börsengang seines Unternehmens gedämpft. Das Unternehmen könnte schon im September an die Börse gehen, allerdings zu einer niedrigeren Bewertung als zuletzt erwartet, sagte Richter dem "Manager Magazin" (25. August). Eine niedrigere Bewertung des Kochbox-Dienstes sei jedoch "nicht mehr als eine Momentaufnahme", so Richter.

"Das gilt auch für den Preis bei einem möglichen Börsengang." Viel wichtiger sei der Unternehmenswert in drei oder fünf Jahren. Das Berliner Unternehmen war durch den missratenen Börsengang des US-Konkurrenten Blue Apron im Juni unter Druck geraten.

Foto: über dts Nachrichtenagentur