Hello Fresh Aktie: Jetzt kommt’s drauf an!

Das Geschäftsfeld scheint überragend in die Corona-Zeiten hineinzupassen: Frische Zutaten mengengetreu nach Rezept per Onlinebestellung nach Hause geliefert zu bekommen, klingt doch fast zu schön, um wahr zu sein. Dementsprechend profitierte das Unternehmen logischerweise enorm von einer gesteigerten Nachfrage und konnte so seine Zahlen deutlich verbessern. Dies trieb auch den Aktienkurs an, sodass dieser erst am 19. Oktober ein neues Allzeithoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



