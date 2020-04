"Hello" Astronaut! Max Mutzke rätselt live im "The Masked Singer"-Finale mit und übergibt den Pokal (FOTO)

Unterföhring (ots) - Wer überrascht Woche für Woche als Faultier? Wer singt so sanft unter der furchteinflößenden Maske des Drachen? Wer steckt im Blümchenkleid des Hasen? Wer rollt unter dem Wuschel über die Bühne? Am großen "The Masked Singer"-Finalabend am Dienstag, 28. April 2020, ab 20:00 Uhr live auf ProSieben fallen die letzten vier Masken und die Zuschauer bestimmen über die ProSieben-App, welche Maske die zweite Staffel gewinnt und den Pokal von Astronaut Max Mutzke übernimmt.Max Mutzke: "Ich freue mich total darauf, ins #MaskedSinger-Studio zurückzukehren und alle wieder zu sehen. Ich freue mich total auf die Demaskierungen, weil ich sicher bin, dass ich ein paar der Promis persönlich kenne. Und ich bin total auf den Moment gespannt, wenn der Sieger seine Maske abnimmt und ich den Preis überreichen darf - von Gewinner zu Gewinner. Das ist ein ganz tolles Symbol." (komplettes Interview http://presse.prosieben.de/themaskedsinger)Bevor der Sänger und Vorjahres-Sieger die Trophäe überreicht, versucht er als Rate-Gast zusammen mit Ruth Moschner und Rea Garvey die letzten Indizien zu entschlüsseln und Faultier, Drache, Hase und Wuschel auf die Spur zu kommen. Wer löst das letzte Rätsel? Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Live-Show, produziert wird "The Masked Singer" von EndemolShine Germany.Der große "The Masked Singer"-Finalabend am Dienstag, 28. April 2020, live auf ProSieben und auf Joyn:- "red. - The Masked Singer Countdown", ab 20:00 Uhr - "The Masked Singer", ab 20:15 Uhr - "The Masked Singer - red. Spezial", im AnschlussTV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen Live-Shows von "The Masked Singer" Audiodeskription (Bildbeschreibung) via App und Live-Untertitel (Videotext Seite 149) für Blinde, Sehbehinderte und Hörgeschädigte an. Informationen und Links gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD.Fotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unter http://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.deBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Communications & PR Show & Comedy Frank Wolkenhauer, Petra Dandl Tel. +49 89 9507-1158, -1169 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comPhoto Production & Editing Jürgen Morgenroth Tel. +49 89 9507-1129 Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4580925 OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell