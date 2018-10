HelloFresh übernimmt Wettbewerber Chefs Plate in Kanada / Integration des Unternehmens ist Teil der globalen Investitions- und Wachstumsstrategie

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Berlin (ots) -- HelloFresh nun klarer Marktführer in Kanada, einem derwachstumsstärksten Länder der Gruppe- Dank Akquise verfügt HelloFresh nun über die größteProduktvielfalt im kanadischen Kochboxmarkt- Synergien zwischen Unternehmen ermöglichen hohe Kosteneffizienzentlang der gesamten Lieferkette und im Marketing- Transaktion unterstützt den anvisierten Break-even vonHelloFresh Kanada im Laufe des Jahres 2019HelloFresh, der weltweit führende Anbieter für Kochboxen, hat mitdem Vorstand und den Anteilseignern von Chefs Plate Inc. eineVereinbarung über den Erwerb aller Anteile an dem Unternehmengetroffen. Chefs Plate ist seit der Gründung in 2014, einer derKochbox-Pioniere in Kanada. Beide Unternehmen werden künftig unterdem Schirm von HelloFresh agieren. Die Akquise positioniertHelloFresh als klaren Marktführer mit einem geplanten Umsatz von ca.200 Mio. CAD in 2019.Mit der Integration von Chefs Plate verfügt HelloFresh nun überdas breiteste Angebot mit der größten Produktvielfalt im kanadischenKochboxmarkt. Dank zahlreicher Synergieeffekte entlang der Liefer-und Wertschöpfungskette, rechnet der Weltmarktführer außerdem mitEinsparungen von bis zu 10 Mio. CAD im Jahr.HelloFresh baut die globale Marktführerschaft weiter aus"Die Anbindung von Chefs Plate an die HelloFresh-Plattform ist einweiterer Schritt unserer in Q2 angekündigten globalen Investment- undWachstumsstrategie und die ideale Gelegenheit, unsereFührungsposition in Nordamerika weiter auszubauen und das Geschäftnachhaltig in die Profitabilität zu führen", so HelloFresh MitgründerThomas Griesel. "Kanada ist einer unserer wachstumsstärksten Märkteund die Nachfrage nach Kochboxen ist hier überdurchschnittlich hoch.Mit der Übernahme von Chefs Plate sind wir nun unangefochtenerMarktführer und bedienen mit der gemeinsamen Produktauswahl dieunterschiedlichsten Kundenbedürfnisse und Zielgruppen", so Grieselweiter.Globale Kompetenz und lokale LeidenschaftJamie Shea, Mitgründer und CEO von Chefs Plate Inc., sagte: "Wirsind stolz darauf, uns mit HelloFresh, dem weltweit führendenAnbieter von Kochboxen zusammenzuschließen. Seit unserer Gründung in2014, verstehen wir uns als Pionier der Branche in Kanada und folgenunserer klaren Mission, Menschen durch gutes Essen zu einem besserenLeben zu verhelfen. HelloFresh teilt unsere Leidenschaft fürleckeres, selbst gekochtes Essen und unseren uneingeschränktenAnspruch an Qualität. Die Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen,unser Angebot immer weiter auszubauen und neue Kundengruppen zuerschließen. Wir freuen uns drauf, vom immensen ErfahrungsschatzHelloFreshs zu profitieren, zusammen zu wachsen und ein nachhaltigesLebensmittelsystem in Kanada aufzubauen."Der Abschluss der Transaktion wird innerhalb der nächsten Wochenerwartet. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligenMillionenbereich, CAD.Über HelloFreshHelloFresh ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätigin den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien,Luxemburg, Australien, Neuseeland, Österreich, der Schweiz undKanada. HelloFresh lieferte im 3-Monatszeitraum vom 1. April 2018 bis30. Juni 2018 48,9 Millionen Mahlzeiten an 1,84 Millionen aktiveKunden weltweit aus. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlingegründet und ging im November 2017 in Frankfurt an die Börse.HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Zürich,Sydney, Auckland und Toronto.Pressekontakt:Eva SwitalaGlobal Head of PRHelloFresh SE, Saarbrücker Straße 37a, 10405 Berlin+49 (0) 160 98 082 688es@hellofresh.comwww.hellofreshgroup.comOriginal-Content von: HelloFresh SE, übermittelt durch news aktuell