HelloFresh: Das sieht gut aus!

Deutlich verbessert hat sich seit Anfang September das Chartbild der HelloFresh-Aktie. Sie hatte am 10. Juli bei 53,35 Euro ein neues Hoch ausgebildet und war anschließend in eine Abwärtsbewegung übergegangen. Im Chart bildete sich schnell ein neuer Abwärtstrend aus. Er konnte erst in der zweiten Septemberhälfte überwunden werden.

Durch den nach dem Tief vom 4. September bei 36,20 Euro gestarteten



