Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Berlin (ots) - HelloFresh, der weltweit führende Anbieter fürKochboxen, hat den renommierten europäischen "Industrial ExcellenceAward" gewonnen. Das Unternehmen hatte kürzlich erst den "IndustrialExcellence Award" für Deutschland erhalten. Der Award zeichnetHelloFresh dafür aus, außerordentliche Maßstäbe innerhalb derWertschöpfungskette sowie den Produktionsstandards zu setzen."Mit unserer komplexen Lieferkette sind wir in der Lage, jedenMonat mehr als 16 Millionen Mahlzeiten in höchster Qualität an Kundenauf drei Kontinenten auszuliefern. Es ist einer unserer wesentlichenWettbewerbsvorteile, die höchsten qualitativen Standards imLebensmittelbereich zu erfüllen. Die Auszeichnung zeigt, dass wirunserem internationalen Führungsanspruch auch hier gerecht werden undin so kurzer Zeit Einzigartiges aufgebaut haben", sagt MarkusWindisch, COO bei HelloFresh.HelloFresh überzeugte die Jury mit dem schnellen Auf- und Ausbauder komplexen Wertschöpfungs- und Lieferkette, mit der dasUnternehmen weltweit den Markt für "fresh food at home"revolutioniert. In gerade einmal sieben Jahren gelang es HelloFresh,weltweit 16 große Verteilerzentren sowie eine komplexe undgleichzeitig überaus robuste Lieferkette zu schaffen. Eine besondereHerausforderung stellt dabei der Umgang mit empfindlichenLebensmitteln, sowie die enge und direkte Einbindung von Produzentendar.HelloFresh setzte sich mit dem Gewinn gegen die Landessieger ausweiteren westeuropäischen Ländern, sowie der Türkei durch.Pressekontakt:Saskia LeisewitzCorporate CommunicationsHelloFresh SE+49 (0) 174 7235961sl@hellofresh.comwww.hellofreshgroup.comOriginal-Content von: HelloFresh SE, übermittelt durch news aktuell