Berlin (ots) - HelloFresh, der weltweit führende Anbieter fürKochboxen, wurde im Rahmen des Wettbewerbs "Industrial ExcellenceAward" zum Deutschland-Sieger 2018 gekürt. Das Unternehmen gewann denPreis für den schnellen Auf- und Ausbau der komplexen Wertschöpfungs-und Lieferkette und wurde als Pionier der "fresh food at home"-Industrie ausgezeichnet. Seit 1995 prämiert der Wettbewerb"Industrial Excellence Award" (IEA), ehemals "Die Beste Fabrik",europaweit Unternehmen aus der Industrie und demDienstleistungssektor, die außerordentliche Maßstäbe für dieinternationale Wettbewerbsfähigkeit setzen."Der Industrial Excellence Award ist eine großartige Bestätigungder vielen Initiativen, die wir geplant und umgesetzt haben, uminnerhalb kürzester Zeit eine robuste und skalierbare Wertschöpfungs-und Lieferkette aufzubauen. Unser Produkt erfordert höchste Ansprücheentlang der gesamten Lieferkette, denen wir trotz steigenderKomplexität gerecht werden. Das große Umsatzwachstum der letztenJahre war für uns vor allem durch die exzellente operativeUnterstützung möglich. Wir freuen uns, dass diese Anstrengungen mitdem Industrial Excellence Award Deutschland honoriert werden", freutsich Markus Windisch, COO bei HelloFresh, über die Auszeichnung."HelloFresh ist ein sehr erfolgreicher Pionier im Geschäft mitKochboxen: der Kunde erhält seine gewünschte Ware, in der richtigenQuantität, in kürzester Zeit, an seiner individuellen Adresse und zumgünstigen Preis. Dies ist nicht nur eine ökonomisch, sondern aucheine ökologisch vernünftige Alternative im Vergleich zumtraditionellen Einkauf von Lebensmitteln. HelloFresh verfügt übereine sehr kompakte und agile Lieferkette von der Quelle bis hin zumKunden und nutzt Wissen über Kundenkaufverhalten zur Planung vonKapazitäten und von attraktiven Angeboten. Interne Prozesse undVerpackungen werden kontinuierlich verbessert bzw. Best PracticeProjekte - auch mit externen Partnern - global und von denMitarbeitern direkt umgesetzt", begründet Prof. Dr. ArndHuchzermeier, akademischer Direktor des Wettbewerbs, die Vergabe desPreises an HelloFresh.HelloFresh tritt mit dem Gewinn in die Fußstapfen von Unternehmenwie Infineon Operations aus Neubiberg und Zalando Operations ausBerlin. Der Wettbewerb findet in diesem Jahr zeitgleich in achtwesteuropäischen Ländern sowie der Türkei statt. Der "IndustrialExcellence Award Europe" wird am 25. Oktober auf der jährlichenIndustrial Excellence Konferenz in Berlin verliehen. Dort trifftHelloFresh auf die Landessieger aus Spanien, Frankreich, der Schweizund weiteren Ländern.Pressekontakt:Saskia LeisewitzCorporate CommunicationsHelloFresh SE+49 (0) 174 7235961sl@hellofresh.comwww.hellofreshgroup.comOriginal-Content von: HelloFresh SE, übermittelt durch news aktuell