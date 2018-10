HelloFresh expandiert nach Neuseeland / Neues Land ist Teil der angekündigten globalen Investitions- und Wachstumsstrategie

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Berlin (ots) -- Erfolgreiche Expansion in elftes Gebiet im Rahmen der in Q2angekündigten globalen Wachstumsstrategie- Neuseeland bietet mit 1,8 Millionen belieferbaren Haushaltengroßes Potenzial- HelloFresh erhöht damit die bisher sehr geringe Angebotsvielfaltim Markt und trifft mit seinem Produkt die Bedürfnisse derlokalen VerbraucherHelloFresh, der weltweit führende Anbieter für Kochboxen, steht absofort auch Kunden in Neuseeland zur Verfügung. Die erfolgreicheExpansion in das mittlerweile elfte Land ist Teil der in Q2angekündigten Investitionen, die das langfristig nachhaltige Wachstumder Gruppe treiben sollen."Die Expansion nach Neuseeland ist ein weiterer Schritt auf demWeg zur langfristigen Sicherung unserer Position als Weltmarktführer.Unser Angebot trifft dort auf einen noch sehr jungen Markt, mit eineräußerst kochboxaffinen Verbraucherstruktur, aber kaumProduktvielfalt", erklärt HelloFresh Mitgründer Thomas Griesel."Unsere Entscheidung, im zweiten Halbjahr 2018 das ursprünglichgeplante Investitionsvolumen zu erhöhen, war absolut richtig.Neuseeland ist nur eine von vielen starken Strategieinitiativen, diewir in der nächsten Zeit mitteilen werden. Wir sehen bereits jetzt,dass viele unserer neuen Initiativen noch erfolgreicher gestartetsind als unsere Prognosen vorhergesagt haben."Neuseeland ist mit rund 1,8 Millionen potenziell belieferbarenHaushalten und einer geringen Angebotsvielfalt ein für HelloFreshsehr attraktiver Markt. Interne Marktforschung hat ergeben, dassNeuseeländer eine hohe Affinität zu Kochboxen haben, insgesamt aberdie Flexibilität bei der Auswahl der Mahlzeiten vermissen und sichwünschen, einen direkten Einfluss auf die Rezepte zu haben. Dasvielfältige Angebot von HelloFresh passt sich somit durchmaßgeschneiderte Rezepte und lokale Zutaten optimal an die lokalenEssgewohnheiten an - und erhöht die Angebotsvielfalt im Markt. Um denneuseeländischen Markt von Beginn an hocheffizient bedienen zukönnen, schöpft der Weltmarktführer aus seinem umfassendenErfahrungsschatz und greift auf bewährte Synergieeffekte zurück.HelloFresh hat in Auckland, der Hauptstadt Neuseelands, sowohl einBüro als auch eine Produktionsstätte eröffnet. Das Unternehmen istmit Neuseeland jetzt in 11 Ländern weltweit aktiv. Zuletzt wurdenLuxemburg (2017) sowie Kanada und die Schweiz (2016) an dasHelloFresh-Netzwerk angeschlossen.Über HelloFreshHelloFresh ist der weltweit führende Anbieter von Kochboxen, tätigin den USA, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Belgien,Luxemburg, Australien, Neuseeland, Österreich, der Schweiz undKanada. HelloFresh lieferte im 3-Monatszeitraum vom 1. April 2018 bis30. Juni 2018 48,9 Millionen Mahlzeiten an 1,84 Millionen aktiveKunden weltweit aus. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlingegründet und ging im November 2017 in Frankfurt an die Börse.HelloFresh hat Büros in New York, Berlin, London, Amsterdam, Zürich,Sydney, Auckland und Toronto.Pressekontakt:Saskia LeisewitzCorporate CommunicationsHelloFresh SE+49 (0) 174 7235961sl@hellofresh.comwww.hellofreshgroup.comOriginal-Content von: HelloFresh Deutschland SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuell