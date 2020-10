HelloFresh erhöht erneut die Prognose: Das Geschäftsjahr 2020 wird immer besser!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von HelloFresh (WKN: A16140) ist eine klare Erfolgsgeschichte in den aktuellen COVID-19-Zeiten. Das Geschäftsmodell, das auf dem E-Commerce fußt, allerdings ein weiteres Schmankerl bei den verschiedenen Rezepten besitzt, ist gefragter denn je. Vor allem jetzt, wo sich das Ansteckungsrisiko im Alltag wieder erhöht.

Das dritte Quartal könnte eigentlich eine leichte Pause eingelegt haben. Immerhin haben sich die Infektionszahlen in Deutschland und Europa innerhalb dieses Zeitraums eher moderat entwickelt. Aber Pustekuchen: HelloFresh wächst weiter rasant.

Wie rasant? Das hat HelloFresh jetzt mit einer neuen Prognose zum dritten Quartal bekannt gegeben. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren jetzt wissen sollten.

HelloFresh: Das ist die neue Prognose!

Wie HelloFresh jetzt am 16. Oktober, also zum Ende der letzten Woche, bekannt gegeben hat, werden die bisherigen Markterwartungen noch deutlich übertroffen. Demnach wird jetzt für das dritte und bereits kalendarisch abgelaufene Quartal ein Umsatz in einer Spanne zwischen 968 und 971 Mio. Euro erwartet. Der Pressemitteilung zufolge beläuft sich der Konsens der Analysten lediglich auf 836 Mio. Euro, was zeigt: Ein deutlich höheres Wachstum scheint vorprogrammiert.

Auch was die Erwartung an die Ergebnisentwicklung angeht, wird HelloFresh jetzt deutlich optimistischer. Im dritten Quartal soll das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (AEBITDA) zwischen 112 und 117 Mio. Euro liegen. Der Konsens beläuft sich auf 73 Mio. Euro. Das zeigt eine ebenfalls bessere Entwicklung.

Damit pulverisiert das Management auch die Vorjahreszahlen sehr deutlich: Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019 kam HelloFresh auf einen Umsatz von 440,6 Mio. Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 15,5 Mio. Euro. Damit geht HelloFresh in eine konsequent profitablere Zukunft, was zeigt: Das Geschäftsmodell kann möglicherweise solide Ergebnisse liefern.

Ausblick und Bedeutung

Auch für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2020 wird HelloFresh jetzt optimistischer. Auf währungsbereinigter Basis sollen die Umsätze im Gesamtjahr zwischen 95 und 105 % klettern. Die AEBITDA-Marge soll hingegen zwischen 11,25 und 12,75 % liegen. 2020 wird damit zu definitiv zu einem Erfolg.

Das ist wiederum wichtig, um das Netzwerk weiter auszubauen und um auch die Kunden zu binden. HelloFresh wird nach dem Coronavirus zeigen müssen, dass diese Wachstumsgeschichte nicht bloß kurzzeitig aufgeflammt ist. Nein, sondern auch, dass das Wachstum beständig ist. Je länger das Wachstum derart hoch ist, desto größer könnten die Chancen hierfür sein.

Gleichzeitig wird mittel- und langfristig auch die Profitabilität ein wichtiger Faktor der Erfolgs- und Wachstumsgeschichte werden. Mit einer AEBITDA-Marge im zweistelligen Prozentbereich gibt es jedenfalls Möglichkeiten, auch ergebnisseitig zu wachsen. Das könnte in den kommenden Quartalen und Jahren immer wichtiger werden.

HelloFresh: Was für eine Dynamik!

Die Aktie von HelloFresh besitzt in diesen Tagen weiterhin eine rasante Dynamik. Das Wachstum ist beständig, ja, sogar besser, als es vom Markt erwartet worden ist. Die jüngste Prognoseerhöhung ist erneut das Zeugnis der erfolgreichen Entwicklung innerhalb dieses Jahres.

Kann HelloFresh weiter überraschen? Wenn wir dem Trend der letzten Monate und Quartale folgen, vermutlich ja. Für Foolishe Investoren bietet es sich jedoch an, jetzt konsequent längerfristig zu denken. Ja, sogar an eine Post-COVID-19-Episode. Wobei es auch hier inzwischen Indikatoren gibt, die zeigen: HelloFresh könnte sich weiter etablieren und beim Kundenkreis festigen. Auch über die aktuelle Ausnahmezeit hinaus.

