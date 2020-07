HelloFresh erhöht die Prognose: Aktie jetzt noch ein Kauf?!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von HelloFresh (WKN: A16140) ist ein absoluter Gewinner der Coronazeit. Dadurch, dass viele Verbraucher vermehrt auf Onlinelösungen gesetzt haben, selbst um ihre täglichen Einkäufe zu tätigen, konnte das Unternehmen alleine im ersten Quartal bedeutend wachsen.

Die Umsätze stiegen im ersten Vierteljahr beispielsweise um ca. 66 % auf ca. 699 Mio. Euro. Auch die Anzahl der aktiven Kunden und ausgelieferten Mahlzeiten hat stark zugenommen. Zudem ist HelloFresh sogar in die schwarzen Zahlen gerutscht.

Wie wir jetzt sehen können, scheint das bloß ein kleiner Vorgeschmack innerhalb der Coronazeit gewesen zu sein. Das Management hat jetzt nämlich die Prognosen angehoben. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was wir wissen sollten. Und unter welchen Prämissen die Anteilsscheine jetzt noch kaufenswert erscheinen.

Deutliches Wachstum voraus!

Wie HelloFresh am Montag, den 13. Juli, bekannt gegeben hat, erwarte man für das zweite Quartal einen Umsatz und ein AEBITDA deutlich über den Markterwartungen. Zudem erhöhe man die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020. Definitiv ein signifikanter Meilenstein nach den Erfolgen des ersten Quartals.

Das Management rechnet für das zweite Quartal alleine mit einem Umsatz in einer Spanne zwischen 965 und 975 Mio. Euro. Nach einem Vorjahreswert von 436,7 Mio. Euro, wohlgemerkt. Das Umsatzwachstum soll demnach deutlich über 100 % liegen und die derzeitigen Marktprognosen von 789 Mio. Euro deutlich übertreffen.

Gemessen an den vorläufigen Zahlen soll auch das AEBITDA auf Gruppenbasis deutlich ansteigen. HelloFresh geht derzeit von einem Wert zwischen 145 und 155 Mio. Euro aus. Das ist selbst im Quartalsvergleich mehr als eine Verdopplung des Ergebnisses. Für das Gesamtjahr soll das Umsatzwachstum außerdem in einer Spanne zwischen 55 und 70 % liegen, die Konzern-AEBITDA-Marge soll hingegen zwischen 8 und 10 % betragen. Wie gesagt: Ein bemerkenswerter Schritt.

Ist die Aktie jetzt ein Kauf?

Die eigentliche Frage dürfte für die meisten Investoren jetzt allerdings sein, ob die Aktie noch kaufenswert ist. Fest steht jedenfalls: Gemessen an einer aktuellen Marktkapitalisierung in Höhe von 8,2 Mrd. Euro könnte die Bewertung vergleichsweise preiswert sein. Auf annualisierter Basis beliefe sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis gemessen am zweiten Quartal auf ca. 2,1. Für eine derart wachstumsstarke Aktie erscheint das definitiv nicht zu teuer.

Für Foolishe Investoren bleibt allerdings abzuwarten, ob HelloFresh langfristig vom Coronaeffekt profitieren kann. Oder ob es sich beim jetzigen Wachstum bloß um einen kurzlebigen Effekt handelt. Sollten die Verbraucher und aktiven Kunden auch in den kommenden Quartalen, Jahren und Jahrzehnten weiterhin treue Fans und Kunden bleiben, so wäre die Bewertung definitiv günstig.

Sofern allerdings das Wachstum nicht anhält und nach dem Coronavirus vermehrt selbst eingekauft wird, auch von den aktiven Kunden, so könnte die Bewertung teuer sein. Möglicherweise würde dann das Wachstum stagnieren, die Umsätze sogar einbrechen. Das ist im Grunde das Chance-Risiko-Verhältnis, das es für Foolishe Investoren jetzt abzuwägen gilt.

Keine einfache Entscheidung!

Zugegeben: Den derzeitigen Wachstums-Peak wird HelloFresh vermutlich nicht aufrechterhalten können. Solange es jedoch das jetzige operative Geschäft halten und moderat wachsen kann, so wäre dem speziellen E-Commerce-Akteur geholfen. Das ist jetzt die einzige Frage, die zählt. Das wahrscheinlichste Szenario solltest du dir hier jedoch besser selbst ausmalen.

