HelloFresh: Das darf jetzt nicht passieren!

Im Anschluss an ihr Hoch vom 19. Oktober bei 56,40 Euro ging die HelloFresh-Aktie in eine Konsolidierung über. Sie nahm fast den gesamten Anstieg seit September zurück und endete am 10. November erst auf einem Tief bei 38,02 Euro. Von hier aus starteten die Bullen in den letzten Wochen wieder einen neuen Anstieg.

Es gelang ihnen, den 50-Tagedurchschnitt im zweiten



