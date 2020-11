HelloFresh & Zalando: Können die Aktien dich jetzt noch reich machen?

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Eines vorweg: Hinter den Aktien von Zalando (WKN: ZAL111) und HelloFresh (WKN: A16140) stecken definitiv spannende Wachstumsaktien. Wie wir mit Blick auf die Kursverläufe solcher Aktien in der Retrospektive feststellen können, haben sie langfristig das Potenzial, einen Investor reich zu machen. Oder zumindest den eigenen Einsatz bedeutend zu vervielfachen.

Die spannende Frage ist jedoch immer: Wie viel Potenzial steckt noch in einer Aktie? Das wiederum wollen wir uns heute etwas näher ansehen, indem wir der Frage auf den Grund gehen: Können dich die Aktien von HelloFresh und Zalando jetzt noch reich machen? Bei einem Beispiel könnte die Antwort etwas verzwickter sein.

HelloFresh: Es gibt viel zu beweisen!

Eine erste Aktie, deren Geschäftsmodell in den letzten Wochen und Monaten definitiv gefragt gewesen ist, ist das von HelloFresh. Das Kaufen von Versandboxen mit Zutaten und das Kochen zu Hause hat eine Renaissance erlebt. Grundsätzlich könnte sich dieses Modell etablieren. Vor allem, da Hobbyköche hin und wieder mal auf der Suche nach Inspiration sein dürften, die HelloFresh gleich mitliefert.

Wie gefragt die Kochboxen gewesen sind, das zeigt alleine der Blick auf aktuellen Zahlen. HelloFresh hat in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres den Umsatz um 103,6 % auf 2,64 Mrd. Euro gesteigert. Mit einem AEBITDA in Höhe von 331,4 Mio. Euro ist dieser E-Commerce-Akteur sogar in den schwarzen Zahlen gelandet. Keine Frage: Das Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen sehr weit vorangebracht.

Mit einer momentanen Marktkapitalisierung in Höhe von ca. 8,2 Mrd. Euro ist die Ausgangslage noch immer eher mittelgroß. Allerdings werden sich einige Investoren vermutlich vermehrt mit der Post-COVID-Ära befassen. Dann wird HelloFresh zwangsläufig beweisen müssen, dass das eigene Geschäftsmodell auch zukünftig Bestand hat und weiterwächst. Sollte das eintreten, so könnte die Aktie auch jetzt noch das Zeug für gigantische Renditen besitzen.

Zalando: Stabiler Trend, auch nach COVID-19

Die Aktie von Zalando besitzt hingegen eine etwas andere Ausgangslage. Als Europas führender Modeversandhändler ist der Trend jedenfalls sehr klar erkennbar: Der Markt des E-Commerce bietet schließlich viel Wachstumspotenzial. Möglicherweise auch längerfristig. Der stationäre Einzelhandel leidet weiterhin in Zeiten der Pandemie. Das könnte eine nachhaltige Verschiebung der Marktverhältnisse zugunsten Zalandos bewirken.

Zalando besitzt ein ziemlich attraktives und deutlich zweistelliges Wachstum, und das auf einem ziemlich hohen Niveau. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 21,6 % auf 1,85 Mrd. Euro. Das Gross Merchandise Volume lag sogar bei 2,5 Mrd. Euro, was einem Zuwachs im Jahresvergleich von 29,9 % entsprochen hat. Der E-Commerce-Akteur ist außerdem mit einem bereinigten EBIT in Höhe von 118,2 Mio. Euro ein weiteres Mal profitabel gewesen. Das scheint allmählich ebenfalls zu einem Trend zu werden.

Die derzeitige Marktkapitalisierung von Zalando beläuft sich zudem auf ziemlich genau 20 Mrd. Euro. Auch das könnte noch viel Potenzial implizieren. Insbesondere, wenn Zalando seinen Wachstumskurs noch viele, viele Jahre fortsetzen wird und mehr Volumen auf seiner Plattform vereint.

Können dich die Aktien reich machen?

Ob die Aktien noch das Potenzial haben, dich reich zu machen, das ist natürlich eine andere Frage. Small Caps oder versteckte Nebenwerteperlen sind die Anteilsscheine aufgrund ihrer Größe jedenfalls nicht mehr. Trotzdem könnten die Aktien jedoch noch ein Schatten ihres zukünftigen selbst sein. Wenn sich der bisherige Wachstumskurs fortsetzen wird, auch in einer Post-COVID-19-Ära.

