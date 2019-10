HelloFresh: War es das mit der Neubewertungsrallye?

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Anleger in Aktien der HelloFresh SE (WKN: A16140) können seit August ein Lied davon singen, wie sich eine mustergültige Rallye anfühlt. Die eigentlich als schwankungsfreudig geltenden Papiere des Kochboxen-Startups ziehen seit der Bekanntgabe der Q2-Zahlen am 13. August von 9,31 Euro nach oben auf 17,82 Euro in der Spitze. Heute dann der große Einbruch um -5,27% auf 16,88 Euro.

Am 14. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung