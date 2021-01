HelloFresh: Startet das neue Jahr mit neuen Hochs?

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Im Anschluss an das Tief vom 10. Dezember bei 38,02 Euro startete die HelloFresh-Aktie eine neue Aufwärtsbewegung. Sie stoppte erst, als am 14. Dezember bei 64,55 Euro ein neues Allzeithoch ausgebildet worden war. Seitdem befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Sie ließ den Kurs am 23. Dezember im Tief auf 56,75 Euro zurückfallen.

Da dieser Einbruch in den Tagen



