HelloFresh: Starke Kaufchance im Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,

der neue Dax-Wert HelloFresh ist beeindruckend stark in den Herbst gestartet. Am gestrigen Dienstag ging es für das Unternehmen gleich um fast 4 % aufwärts. Noch vor einem Jahr notierte der Wert bei weniger als 50 % der aktuellen Position. Umgekehrt: Es ging innerhalb eines Jahres um 124 % nach oben. Das Wachstum ließ lediglich in den vergangenen Wochen etwas ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung