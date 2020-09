HelloFresh: Die Schlinge zieht sich langsam zu!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die HelloFresh-Aktie bleibt weiterhin in einem intakten Abwärtstrend gefangen. Er startete bereits im Juli, nachdem die Aktie zuvor am 10. Juli bei 53,35 Euro ein neues Hoch ausgebildet hatte. Das Tief der Abwärtsbewegung wurde am 4. September bei 36,20 Euro ausgebildet. Seitdem vollzog der Kurs eine leichte Aufwärtsbewegung.

Bei ihr handelte es sich allerdings nur um eine bärische Flagge.



