HelloFresh SE Q2 2019: HelloFresh verzeichnet profitables zweites Quartal auf bereinigter EBITDA-Ebene

Berlin (ots) -- HelloFresh macht große Fortschritte bei Mission, die Art, wieMenschen essen, zu verändern; die Gesellschaft wird im Jahr 2019voraussichtlich mehr als 250 Mio. Mahlzeiten ausliefern- Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal im Vorjahresvergleichum 37% auf EUR 437 Mio. (31,5% währungsbereinigtes Wachstum imVorjahresvergleich; Q2 2018: EUR 320 Mio.)- Die HelloFresh Gruppe verzeichnet, im Einklang mit derkommunizierten Prognose, ein positives bereinigtes EBITDA imzweiten Quartal 2019, mit einer bereinigten EBITDA-Marge von4,2% (die bereinigte EBITDA Marge liegt im US-Segment bei 2,9%,im Segment International bei 11,5%)- HelloFresh verengt die Jahresprognose für 2019 auf den oberenBereich der ursprünglich kommunizierten PrognoseHelloFresh SE, der weltweit führende Anbieter für Kochboxen, machtgroße Fortschritte bei der Mission, die Art, wie Menschen auf derganzen Welt essen, zu verändern. Die Gesellschaft wird im Jahr 2019voraussichtlich mehr als 250 Mio. Mahlzeiten ausliefern. Dadurchermöglicht HelloFresh seinen Kunden Geld beim Einkauf vonLebensmitteln zu sparen und gleichzeitig ein gesünderes Leben zuführen sowie jede Woche Zugang zu hochwertigen und frischen Zutatenzu haben.In einem starken zweiten Quartal war die HelloFresh Gruppe aufbereinigter EBITDA-Ebene erwartungsgemäß zum ersten Mal profitabel.Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal auf EUR 437 Mio., wasgegenüber dem Vorjahr einem Wachstum von 37% und währungsbereinigtvon 31,5% entspricht. Die Deckungsbeitragsmarge verblieb auf dembereits im Vorquartal erreichten hohen Niveau von 29,1%, was einemWachstum von 1,2 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraumentspricht. Aufgrund von starken Ergebnissen in beidenUnternehmenssegmenten, verzeichnet die HelloFresh Gruppe mit einerbereinigten EBITDA-Marge von 4,2%, wie erwartet, ihr erstesprofitables Quartal auf Gruppenebene. Das US-Segment erreichte einebereinigte EBITDA-Marge von 2,9%. Das Segment International war imfünften Quartal in Folge auf bereinigter EBITDA-Basis profitabel underreichte eine bereinigte EBITDA-Marge von 11,5%. Das unterstreichtdie Attraktivität des Geschäftsmodells, insbesondere in denetablierteren Märkten der Gesellschaft."Von Anfang an war es unsere Mission, die Art, wie Menschen essen,zu verändern. Jeden Tag bereichern wir das Leben von Millionen vonMenschen, indem wir ihnen signifikante Einsparungen ermöglichen,Familien und Freunde zusammenbringen und ihnen gesunde, vollwertigeMahlzeiten direkt nach Hause liefern. Wir schaffen das mit einerGeschwindigkeit, die nur wenige andere Wachstumsunternehmen erreichenkönnen. Das treibt uns bei HelloFresh an und macht uns stolz", sagtDominik Richter, CEO und Mitgründer von HelloFresh.HelloFresh übernimmt gegenüber seinen Kunden eine wichtigeVerantwortung, indem es deren Leben positiv beeinflusst und es ihnenermöglicht, sich besser und gesünder zu ernähren. Die qualitativhochwertigen, frischen und leckeren Mahlzeiten bieten ein gutesPreis-Leistungs-Verhältnis und tragen zu einem besseren undnachhaltigeren Lebensmittelökosystem bei.HelloFresh verengt die Jahresprognose für 2019 auf den oberenBereich der ursprünglich kommunizierten Prognose Aufgrund des starkenersten Halbjahres, verengt HelloFresh die Prognose für das Gesamtjahrauf den oberen Bereich der ursprünglichen Prognose. Die Gesellschafterwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von etwa 28% bis30%. Hinsichtlich der bereinigten EBITDA-Marge, verengt HelloFreshdie Prognose für das Gesamtjahr 2019 auf -1,0% bis 1,0%.Weitere Informationen sowie alle Tabellen finden Sie unterwww.hellofreshgroup.com.Pressekontakt:Saskia LeisewitzCorporate Communications ManagerHelloFresh Group+49 (0) 174 72 35 961sl@hellofresh.comwww.hellofreshgroup.comOriginal-Content von: HelloFresh SE, übermittelt durch news aktuell