HelloFresh: Der Rückweg dürfte schwer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die HelloFresh-Aktie meldete sich in der vergangenen Woche eindrucksvoll zurück. Zuvor hatte der Kurs am 19. und 20. Oktober ein Hoch bei 56,40 Euro ausgebildet und war anschließend in eine Korrektur übergegangen. Sie hatte den Kurs bis zum 10. November auf ein Tief bei 38,02 Euro zurückfallen lassen.

Hier starteten die Bullen jenen Anstieg, der auch in der Vorwoche weiter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung