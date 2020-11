HelloFresh: Die Q3-Zahlen sind da!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von HelloFresh (WKN: A16140) ist wirklich eine rasante Wachstumsgeschichte in der aktuellen COVID-19-Zeit. Bereits die ersten Quartale dieses Jahres haben das sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im Rahmen der momentan laufenden Quartalsberichtssaison hat das Unternehmen jetzt erneut frische Zahlen vorgelegt.

Wesentliche Eckpfeiler sind bereits im Vorfeld und in Anbetracht frisch aktualisierter Prognosen für das dritte Quartal sowie das Gesamtjahr bekannt gewesen. Trotzdem zeigt ein Blick auf das aktuelle Zahlenwerk erneut, wie stark das Wachstum ist. Sowohl gemessen an finanziellen, aber auch an nicht finanziellen Kennzahlen.

Das Q3 im Blick!

Wie HelloFresh nämlich jetzt bekannt geben konnte, ist unter anderem auch die Anzahl der Kunden und der Bestellungen weiter rasant gewachsen. HelloFresh kam per Ende des dritten Quartals auf einen Kundenkreis von 5,00 Mio. aktiven Kunden. Die wiederum 19,49 Mio. Bestellungen aufgegeben haben. Beide Werte entsprachen einem Wachstum von 91,5 beziehungsweise von 114 % im Jahresvergleich.

Ebenfalls wichtig: Die durchschnittlichen Bestellungen je Kunde legten ebenfalls weiter zu. Lag der Wert im Vorjahr noch bei 3,5 je Kunde, so liegen die durchschnittlichen Bestellungen inzwischen bei 3,9. Das entspricht laut Management einem Wachstum von 11,8 % im Jahresvergleich. Nicht nur das quantitative Wachstum nimmt dadurch zu, sondern auch das qualitative. Auch der durchschnittliche Wert pro Bestellung liegt bei 51,4 Euro, was einem Wachstum im Jahresvergleich von 6,6 % entspricht

Aber blicken wir jetzt auf die finanziellen Kennzahlen: HelloFresh kam im dritten Quartal auf einen Umsatz von 970,2 Mio. Euro, was einem Wachstum von 120,2 % im Jahresvergleich gleicht. Die Umsätze für die ersten neun Monate liegen damit bei 2.641,4 Mio. Euro, nach einem Vorjahreswert von 1.297,3 Mio. Euro.

Mit einem AEBITDA von 114,7 Mio. Euro bleibt HelloFresh außerdem in den schwarzen Zahlen. Die AEBITDA-Marge lag im letzten Quartal bei 11,8 %. Damit rundet dieser Corona-Profiteur ein weiteres, sehr wachstumsstarkes Quartal ab.

HelloFresh: Wie geht es weiter?

HelloFresh zeigt mit diesem aktuellen Zahlenwerk, dass das Wachstum auch im dritten Quartal rasant angehalten hat. Möglicherweise ein wichtiger Indikator für die Zukunft: In den Sommermonaten ist COVID-19 ein nicht ganz so akutes Thema gewesen. Dass das Momentum anhält, könnte ein Anzeiger dafür sein, dass die bisherigen Kunden weiter auf die Lösungen setzen.

Die kommenden Wochen und Monate dürften zudem von weiterem Wachstum geprägt sein. Ein Lockdown light ist ab dieser Woche wieder Alltag. Aus Restaurant-Besuchen könnten in einigen oder vielen Fällen vielleicht Bestellungen für HelloFresh werden. Es wird jedenfalls spannend sein zu sehen, ob sich die Dynamik dieser Wachstumsgeschichte noch weiter fortsetzen wird.

Für das Gesamtjahr rechnet das Management von HelloFresh weiterhin mit einem Umsatzwachstum in einer Spanne zwischen 95 und 105 %, sowie man es bereits im Oktober bekannt gegeben hat. Die AEBITDA-Marge soll hingegen zwischen 11,25 % und 12,75 % liegen. Auch das sind zwei Richtwerte, die bekannt sind und erneut bestätigt wurden. Mit dem aktuellen Zahlenwerk ist HelloFresh auf einem guten Weg.

HelloFresh: Jetzt ein Kauf?

Ob die Frage von HelloFresh jetzt ein Kauf ist, das können sich Foolishe Investoren natürlich individuell überlegen. Fest steht jedenfalls: Die derzeitige Lage spielt der Wachstumsgeschichte in die Karten und selbst im dritten Quartal hat sich die Dynamik nicht verlangsamt. Langfristig geht es darum, zu beweisen, dass die Kunden auch in einer Post-COVID-19-Periode gehalten werden. Allerdings scheint das Unternehmen insgesamt starke Fortschritte beim Wachstum und dem Kundennetz zu erzielen, was für das zukünftige Wachstum sehr wertvoll sein kann.

