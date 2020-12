HelloFresh: Lockdown-Panik? Nicht hier!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Lockdownphasen sind die starken Phasen von HelloFresh-Aktien (WKN: A16140). In den vergangenen vier Handelstagen gelang der Sprung von 48 auf 64,55 Euro heute früh.

Aufgrund pandemiebedingter „außerordentlich hoher Nachfrage“ in den meisten Märkten erhöhte HelloFresh erst am 9. Dezember seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Demnach wird sich der Umsatz in 2020 sicher verdoppeln. Hierzu werde eine Spanne von 107 und 112 Prozent Umsatzwachstum statt bis dato ...





