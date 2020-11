HelloFresh: Komplettübernahme! So wird das den Wachstumskurs beeinflussen

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktie von HelloFresh (WKN: A16140) hat in diesem Jahr mächtig zugelegt: sowohl operativ als auch beim Aktienkurs. In Zeiten von COVID-19 ist das Geschäftsmodell mit den Kochboxen ein solider Selbstläufer. Das Abomodell sichert wiederkehrende Umsätze. Mit einem Umsatzwachstum von ca. 120 % im letzten Quartal ist HelloFresh definitiv in der Erfolgsspur.

Wichtig dürfte zukünftig werden, wie das momentan starke Wachstum gesichert wird. HelloFresh profitiert zwar in der Epidemie. Allerdings dürfte der eine oder andere Investor zweifeln, wie sich das Wachstum nach dieser turbulenten Zeit präsentieren wird. Insbesondere, wenn Supermärkte wieder ohne erhöhtes Infektionsrisiko begehbar sind.

Eine Antwort scheint das Management zu Beginn der Woche zu liefern: HelloFresh übernimmt nämlich im US-amerikanischen Raum einen Wettbewerber, der definitiv gut zur operativen Ausrichtung passt. Hier ist, was du als Foolisher Investor jetzt wissen solltest.

HelloFresh: Übernahme von Factor75

Wie HelloFresh am Montag dieser Woche auf den eigenen Investor-Relations-Seiten verkündet hat, wird man sich das US-amerikanische Unternehmen Factor75 komplett einverleiben. Die US-Tochtergesellschaften haben den Deal federführend eingeleitet. Ein wirklich spannender Schritt.

Factor75 ist ein Unternehmen, das zwar nicht direkt auf Kochboxen zum Selbstzubereiten setzt. Nein, sondern ein führender US-amerikanischer Anbieter von bereits fertig gekochten Mahlzeiten, die bestellt und geliefert werden.

Der Kaufpreis, der sich auf 277 Mio. US-Dollar beläuft, ist in bar zu entrichten. Dabei wird vorab ein Betrag von 177 Mio. US-Dollar gezahlt. Die verbleibende Summe von 100 Mio. US-Dollar ist demnach erfolgsabhängig und wird nur ausbezahlt, wenn gewisse finanzielle Ziele erreicht werden können. Zudem gibt es eine Earn-Out-Komponente im Rahmen des geschlossenen Kaufvertrags.

Factor75 rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 100 Mio. US-Dollar und dürfte in der aktuellen Zeit ebenfalls solide weiterwachsen. Das könnte ein cleverer Schritt sein, der das künftige Wachstum in dieser speziellen E-Commerce-Nische sichert.

Auch Übernahmen sind eine Option!

Wie gesagt: Es dreht sich im Moment wirklich sehr viel um das organische Wachstum, das HelloFresh vorweisen kann. Das Unternehmen kam im letzten Quartal auf einen Umsatzquantensprung von 120 % im Jahresvergleich, was wirklich beeindruckend gewesen ist. Mit einem Neunmonatsumsatz von 2,64 Mrd. US-Dollar ist der operative Erfolg außerdem schon ziemlich groß.

Trotzdem zeigt diese aktuelle Meldung, dass auch anorganisches Wachstum innerhalb dieses noch recht jungen Marktes eine Variante sein kann, um das Wachstum anzukurbeln. Wobei der Effekt, den Factor75 besitzt, wohl vergleichsweise gering bleibt. Wenn HelloFresh Pi mal Daumen zwischen 3,5 Mrd. Euro und 4 Mrd. Euro Umsatz in diesem Jahr generiert, so dürften die 100 Mio. US-Dollar von Factor75 wohl eher vergleichsweise gering sein.

Allerdings geht es auch hier um das relative Wachstum. Sollte Factor75 deutlich zweistellige bis dreistellige Wachstumsraten beitragen können, wird auch dieser Zukauf mittel- bis langfristig zu der Erfolgsgeschichte von HelloFresh beitragen. Früh bei diesem US-amerikanischen Unternehmen einzusteigen könnte daher ein cleverer Schachzug sein.

HelloFresh: Wow!

HelloFresh weiß zu überraschen. Sowohl was die Quartalszahlen angeht, aber auch was die operativen Neuigkeiten wie beispielsweise die jetzt verkündete Übernahme von Factor75 betrifft. Der Wachstumskurs stimmt, speziell in Zeiten von COVID-19. Damit stellt das Management außerdem eine wichtige Weiche, um auch in der Post-COVID-19-Ära in der Erfolgsspur zu verweilen.

