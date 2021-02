HelloFresh & JD.com: Wachstumsaktien, die vor einer Neubewertung stehen könnten!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

HelloFresh (WKN: A16140) und JD.com (WKN: A112ST) könnten durchaus ein paar Gemeinsamkeiten besitzen. Auch wenn die Feinheiten und die bedienten Regionen verschieden sind, so fußt ein wesentlicher Erfolg auf dem E-Commerce. Das beinhaltet eine gewisse Vergleichbarkeit.

Um einen Vergleich soll es heute jedoch nicht gehen. Nein, sondern um eine weitere Gemeinsamkeit: Die Aktien von HelloFresh und JD.com könnten möglicherweise vor einer Neubewertung stehen. Wobei die Gründe dafür verschieden sind. Hier ist jedenfalls, was Foolishe Investoren zu einer solchen These wissen sollten.

JD.com: Mehr als die Summe der Teile!

Eine erste Aktie, die möglicherweise vor einer Neubewertung stehen könnte, ist die von JD.com. Der chinesische E-Commerce-Akteur macht derzeit mit einer Menge spannender Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Wobei es eben nicht der klassische E-Commerce und damit das Kerngeschäft ist, das Potenzial verspricht. Wobei sich das natürlich auch kaum leugnen lässt.

Wie auch immer: JD.com ist derzeit dabei, eine Menge seiner Konzernsegmente in die Eigenständigkeit zu schicken. JD Health ist beispielsweise schon sehr erfolgreich ausgegliedert und auf das Parkett geschickt worden. JD Logistics soll es in mittelbarer Zukunft ebenfalls treffen. Das zeigt: Der Konzern besitzt eine Menge Potenzial, das vielleicht nicht so offensichtlich ist.

Zumindest von der Bewertung her könnte noch eine Menge Potenzial lauern: JD Health ist mit 44 Mrd. US-Dollar beim Börsengang bewertet worden, JD Logistics könnte auf einen Gesamtwert von 40 Mrd. US-Dollar kommen. Wenn wir berücksichtigen, dass wir noch mindestens die E-Commerce-Plattform und einen Zahlungsdienstleister haben, so sehen wir: Die Bewertung ist möglicherweise mit einer Marktkapitalisierung von ca. 160 Mrd. US-Dollar (17.02.2020, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen) vergleichsweise preiswert. Vor allem, da das Wachstum im E-Commerce und beim Tech-Konzern anhält. Das könnte für eine Neubewertung der Aktie sprechen.

HelloFresh: Wenn aus Corona ein Trend wird

Eine zweite Aktie, bei der ebenfalls eine Neubewertung anstehen könnte, ist die von HelloFresh. Keine Frage: Die letzten ca. zwölf Monate sind ein sehr erfolgreicher Zeitraum gewesen. COVID-19 hat zu einer Sonderkonjunktur geführt. Aber womöglich auch zu mehr? Falls ja, so könnte auch diese Aktie reif für eine Neubewertung sein.

Die Kochboxen von HelloFresh etablieren sich möglicherweise immer mehr in den Herzen oder Mägen der Verbraucher. Beziehungsweise in ihren Gewohnheiten, was fixe Bestellungen mit gewissen Intervallen nach sich ziehen könnte. Wenn diese Investitionsthese aufgeht, so könnte das Potenzial langfristig gigantisch sein.

Vor allem, da HelloFresh derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 13,1 Mrd. Euro bewertet wird. Gemessen an einem zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz von 970 Mio. Euro liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis zwischen 3 und 3,5. Das könnte vergleichsweise preiswert sein.

Wie gesagt: Es gilt jetzt auszuloten, ob das Wachstum auch nach COVID-19 anhalten wird. Falls ja, besitzt HelloFresh noch das Potenzial, die Investoren zu überraschen. Zumal der Börsenwert noch vergleichsweise gering ist.

Neubewertung voraus? Vielleicht!

Die Aktien von JD.com und HelloFresh könnten daher das Potenzial einer Neubewertung besitzen. Die Ausgangslagen sind vergleichsweise wachstumsstark und womöglich sogar preiswert. Im Endeffekt liegt es an dir, das Potenzial auszuloten. Aber: Die derzeitige Lage könnte spannend sein.

