HelloFresh Analyse: Frische Zahlen geliefert!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Liebe Trader,

Der Kochbox-Versender HelloFresh hat vor allem dank guter Geschäfte in den USA seinen Umsatz um weitere 44 Prozent auf fast 296 Mio. Euro steigern können. Für einen Gewinn für das Berliner Unternehmen reichte dies unter dem Strich aber noch nicht! Im vierten Quartal soll operativ die Gewinnschwelle geknackt werden, so der Vorstand am Montag. Den Kundenstamm hat der Kochzutatenlieferant um ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten