HelloFresh-Aktie: Das lässt aufhorchen!

Die HelloFresh-Aktie zählte in jüngster Vergangenheit immer wieder zu den Schlusslichtern im DAX und notierte auch im Handel am Dienstag wieder einmal tief im roten Bereich. Um etwas mehr als drei Prozent ging es zuletzt in Richtung Süden und einzig die Unterstützung bei 70 Euro scheint den Titel noch vor einem waschechten Crash zu bewahren.

Vorsichtig ausgedrückt könnte die Stimmung besser sein ...



