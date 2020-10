HelloFresh Aktie: kein Grund zur Sorge?!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Konsolidierungsphase bei der HelloFresh Aktie dauert weiter an. Nach einem kurzen Aufbäumen am Wochenanfang verlor die Aktie wieder rund 8 Prozent. Doch es besteht kein Grund zur Sorge. So ist der Aufwärtstrend seit Mitte September weiterhin intakt.

Während die Mehrheit der Unternehmen durch die Corona-Krise ins Strudeln geraten ist, gilt der Kochboxen-Versender HelloFresh als großer Nutznießer der aktuellen Lage. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



