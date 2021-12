HelloFresh-Aktie: Wachstum!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Aktien von HelloFresh mussten auch in den letzten Wochen weitere Kursrücksetzer hinnehmen. In den letzten vier Wochen ging es rund 30 Prozent in den Keller.

Könnte 2022 ein gutes Jahr werden?

Der Dax-Konzern kündigte hohe Investitionen im kommenden Jahr an, um weiter zu wachsen. Doch der Ausblick enttäuschte die Anleger und die Aktie sackte ab. Corona ist auch im Jahr 2022 noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung