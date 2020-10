HelloFresh-Aktie – Überraschende Sensation!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

HelloFresh, der Zulieferer von Essen und Kochboxen ist ganz klar ein Gewinner der Corona-Krise! So konnte das Unternehmen seine Erwartungen an den Umsatz und Betriebsgewinn für 2020 mehrfach anheben. Die jüngsten Adhoc-Meldungen des Unternehmens ließen die Anleger jubeln! So konnte HelloFresh noch im August und zuletzt am 16. Oktober die Prognosen für 2020 anheben!



