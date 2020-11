HelloFresh-Aktie: Sorgt das wieder für Rückenwind?

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die HelloFresh-Aktie hatte es in der jüngeren Vergangenheit recht schwer an der Börse. Nachdem das Papier bedingt durch die Corona-Pandemie in völlig neue Höhen aufstieg, machten sich viele Beobachter Sorgen um die langfristigen Aussichten für den Lieferdienst von Kochboxen. Schließlich ist abzusehen, dass die geltenden Beschränkungen des Alltags eines Tages einmal der Vergangenheit angehören werden und dadurch die Nachfrage nach Lieferservices ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung