HelloFresh Aktie: Sie werden immer mutiger!

Nach einer recht guten Woche für die Aktie von HelloFresh an der Börse, ist seit Montag ein bisschen die Luft raus: Die Papiere des Kochboxen-Anbieters rutschten am Montag von zuvor mehr als 50 Euro auf 49,28 Euro; nach einem weiteren Abschlag von knapp einem Prozent notierte die HelloFresh-Aktie am Dienstag gegen Mittag bei nur noch 48,86 Euro. Die Papiere bewegen sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



