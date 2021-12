HelloFresh-Aktie: Rückenwind dank neuem Lockdown?

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Ausgerechnet der Ausblick auf das kommende Jahr hat dem Kurs der HelloFresh Aktie den Jahresabschluss verdorben. So ist die Aktie zwar auf Jahressicht mit 11,1 % im Plus, allerdings crashte der Kurs in den letzten vier Wochen um 27,5 %.

Das junge DAX-Unternehmen gehört zu den großen Profiteuren der Corona-Pandemie. Ausgangsbeschränkungen, Lokalschließungen und Lockdowns befeuerten den Trend zu Hause ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



