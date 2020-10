HelloFresh Aktie: Langfristig ein echter Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Der wundersame Aufstieg von HelloFresh an der Börse scheint erst einmal gestoppt: Nachdem die Papiere des Kochboxen-Anbieters am Montag mit einem Aktienkurs von 56,40 Euro ein neues Allzeithoch ausgebildet hatten, fiel die HelloFresh-Aktie seitdem wieder deutlich zurück. Am Mittwoch im Xetra-Handel notierten die Anteilsscheine bei zeitweise nur noch 50,60 Euro, was jedoch weiterhin einem Monatsplus von fast 30 Prozent entspricht. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung