HelloFresh-Aktie: Das Kaufinteresse ist zu geringdr

Im Anschluss an das Hoch vom 26. November bei 97,20 Euro ging die Hello-Fresh-Aktie in einen dynamischen Abverkauf über. Er durchbrach schnell den 50-Tagedurchschnitt und setzte sich auch in diesem Jahr weiter fort, sodass am 8. März bei 33,41 Euro ein Tief ausgebildet wurde. Seitdem vollzieht die Aktie einen leichten Anstieg. Er ist in den letzten Tagen allerdings in eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



