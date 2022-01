HelloFresh-Aktie: Jetzt wird es eng!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die ehemaligen Corona-Gewinner erlebten am Dienstag einen schwarzen Tag an den Börsen. Während die meisten Titel sich im Zuge steigender Hoffnungen auf ein Pandemie-Ende verbessern konnten, setzte dies der HelloFresh-Aktie enorm zu. Jene stürzte um rund neun Prozent in die Tiefe und hat damit die 70-Euro-Linie damit erst einmal vollständig aus den Augen verloren.

Stattdessen orientieren die Anteilseigner sich jetzt in Richtung ...



