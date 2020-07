HelloFresh Aktie: High-Flyer!

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Die Nachfrage nach den Kochboxen ist inmitten der Corona-Krise deutlich gestiegen. Bekanntlich wurden jegliche Restaurants in der Hochphase der Pandemie geschlossen. Im Gegensatz dazu konnten Lieferdienste im Allgemeinen von dem Lockdown profitieren. Doch nicht nur der Aktienkurs schoss in der vergangenen Zeit in die Höhe, sondern auch die Umsatzzahlen.

Im ersten Quartal wurde ein EBITDA (Gewinn ohne Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung